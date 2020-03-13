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مجدي يعقوب: "مش عاوز المركز يموت علشان واحد أو اتنين ماتوا"

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:12 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه رغم كبر عمره إلا أنه حريص على التعرف على كل ما هو جديد، ويشعر بالرغبة في التعلم، مؤكدا أن أي إنسان بمفرده "ميعرفش يعمل حاجة".

وأشار "يعقوب"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الفريق الطب يجب أن يكون مؤمنا بنفس المفاهيم حتى يستطيعوا أن يحققوا هدفهم، مشددا على أهمية متابعة العمليات بعد اجراؤها.

وأضاف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، "لو عملنا عملية لشخص وبعد شهرين حصله حاجة والطبيب ميعرفش.. تبقى مصيبة"، مؤكدا أن هدفه هو الفريق الطبي أن تستمر الخدمة حتى لو هم ليسوا متواجدين، معقبا: "حتى لو إحنا مشينا من العالم يفضل المركز موجود.. محدش خالد، ومش عايزين المشروع يموت عشان واحد أو اتنين ماتوا".

وأكد أن فريق الأطباء بالمركز مصريين، ويجرون عمليات لا تحدث في العالم، وسيستمرون في إجراؤها لمدة 50 عام قادم.
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مركز مجدي يعقوب علماء

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