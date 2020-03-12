قصي خضر من كواليس تسجيل تتر "بنات الملاكمة"



ويستعد أيضا "خضر" لعمل تالت له وهو تصوير فيديو كليب لأغنية "الفراعنة السود" وقام بغنائها مع أحمد أمين بالسودان والتي أعجب بها عدد كبير من الجمهور السوداني ،وعبر عن مدى حب السودانيين له قائلا "استقبلوني وأضافوني شالوني فوق راسهم"

صرح مطرب الراب قصي خضر من خلال إحدى اللقاءات الصحفية عن تجهيزه لغناء تتر للموسم الثاني من مسلسل "بنات الملاكمة" بعد اتصال فريق عمل الإنتاج به وقامو بإعطاءه النقاط والأفكار التي بنى عليها فكرة تترأغنية المسلسل وبناء كلماتها والإيقاع واللحن.وكان اختيار قصي خضر لغناء تتر المسلسل بالتأكيد في محله لأنه "سفير الراب العربي" ودائما أغانية بها رسائل قوية مثل رسالة هذا المسلسل التي تتمثل في القوة والعزم لدى الشباب،ويشاركه في الأغنية صوت نسائي وذالك بسبب فكرة المسلسل وهي المطربة غادة محمد.وذكر "خضر" أنه لم يكن يعرف غادة قبل مشاركتها معه في تتر هذه الأغنية ولكنه سمع صوتها وأعجب به ووصفها قائلا "شاطرة وسريعة جدا وأضمن أنه سيكون لها مستقبل جيد" وذالك لأن لها خطها الخاص وطريقتها.وكان قصى خضر قد صور كليب أغنية"الدار ديالي" في بعض مناطق المغرب وطنجة والذي تعاون فيها مع أحمد شوقي والدي جي أفريكانو وتفاعل الجمهور مع هذه الأغنية عند عرضها في برنامج "اراب جوت تالنت" ومن المقرر طرح الفيديو كليب في العيد القادم.