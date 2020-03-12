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خبير أرصاد جوية: مصر تتعرض لمنخفض جوي طبيعي وليس إعصارًا

الخميس 12/مارس/2020 - 11:02 م
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ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور علي قطب، نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، إن الطقس السيئ يعم معظم محافظات جمهورية مصر العربية، ويتمثل في رياح مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار يتخللها أمطار رعدية غزيرة.

وأضاف "قطب"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن سحاب الركام الرعدي يكون به كمية كبيرة من المياه، لا تستطيع شبكات الصرف الصحي تحملها؛ لأن مصر غير معتادة عليها.

وأوضح أن موجة الطقس السيئ نتجت عن منخفض جوي طبيعي، ولكن قيم الضغط الجوي فيه منخفض جدًا، مؤكدًا أن ما يمر بمصر حاليًا ليس إعصارًا، لافتًا إلى أن الإعصار عبارة عن منخفض جوي كبير يتكون فوق البحار الكبيرة والمحيطات، وينخفض الضغط الجوي فيه بضغط كبير جدًا جدًا، وتزداد درجة حرارة المياه فيه عن 27 درجة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

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