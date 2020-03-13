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التفاصيل الكاملة لأول حالة وفاة مصرية بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:09 ص
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بوابة الفجر
سمر حسن
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وصفت منظمة الصحة العالمية، انتشار فيروس كورونا بالوباء عالمي، والتي كانت مترددة في ذلك التوصيف، وقد حصرت المنظمة 125 ألف حالة مصابة في 118 بلد حول العالم.

وخلال الأسبوعين الماضيين، سجلت الحالات المصابة خارج الصين زيادة 13 مرة، بلغت حالة الوفاة أكثر من 4000 حالة حول العالم، أعلنت وزارة الصحة المصرية أول حالة وفاة لمواطن مصري بفيروس كورونا 

أول حالة وفاة 
كشفت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن زيادة حالات الإصابة بكورونا إلى 80 حالة بينهم حالتين وفاة، الأولى لمواطن أجنبي ألماني، والثانية لسيدة مصرية من الدقهلية تبلغ 60 عاما.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين سجلتهم في مصر حتى اليوم الخميس، أصبح 80 حالة منهم 20 حالة شفيت، وغادرت مستشفى العزل، بالإضافة إلي حالتين وفاة فقط" حالة سيدة المصرية توفيت اليوم، والأخري للسائح الالماني توفي يوم الأحد 8 مارس"

السيدة المصرية 
كشف متحدث الوزارة، أن حالة الوفاة المصرية هي لسيدة تبلغ 60 عام من محافظة الدقهلية، حيث جاءت إلي مستشفى صدر المنصورة، وكانت تعاني من التهاب رئوي حاد، الأربعاء، سحبت المستشفى عينة منها، وجاءت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، نقلتها الوزارة إلى مستشفى العزل، وتوفيت اليوم.

وأكد، أن الوزارة سجلت 13 حالة جديدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، اليوم، منهم 6 حالات بدون أي أعراض، حيث كانوا مخالطين للحالات الإيجابية التي كشفتها وأعلنت عنها الوزارة، ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة طبقا لإجراءات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الحالات منهم 10 مصريين و3 أجانب من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن هناك حالة توفيت اليوم، شدد مجاهد، على عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بجميع المحافظات ماعدا ما أعلنت عنه الوزارة بكل شفافية ضمن اللوائح الدولية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

شفاء المصابين 
وأضاف، أنه يوجد 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد شفيت، وغادرت مستشفى العزل من إجمالي 27 حالة أصبحت نتيجة تحاليلهم سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد حصولهم على الرعاية الطبية، شفاءهم طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد، أن عدد المتعافين بلغ 20 حالة حتى اليوم، كما أن الحالات التي شفيت اليوم (12حالة) غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 7 مصريين و5 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.

ورفعت وزارة الصحة والسكان، استعدادتها بمنافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، وبالإضافة إلي متابعة الموقف عن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت الوزارة خط ساخن 105 لتلقي شكاوي واستسفارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

إصابات جديدة
وأكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه يوجد ارتفاع في اصابات فيروس كورونا، في الشرق المتوسط حيث أبلغت البلدان العربية عن 9960 حالة إصابة ضمن 16 بلد في الشرق المتوسط منها 366 حالة وفاة أبلغت عنها خمسة بلدان حتى الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأوضح المنظرى، أن معظم الوفيات وقعت لمرضى بلغوا 60 سنة فأكثر، إذا كانوا يعانون من حالات مرضية تفاقمت عندما أُصيبوا بالفيروس "نشعر بالقلق بسبب زيادة عدد البلدان التي تكشف عن حالات في إقليمنا، وخاصة أن هذه البلاد ذات النظم الصحية ضعيفة.

وترتبط معظم الحالات المشابة بالفيروس بالسفر، ونواجه تزايد عدد حالات الإصابة بسبب انتقال المرض على المستوى المحلي، هو تطور يسبب القلق، تعتمد منظمة الصحة العالمية على أدوات التبليغ الخاصة لتحقيق الفهم الجيد للمرض في الإقليم، ووضع الاجراءات الاحترازية لتدابير المكافحة المطلوبة.
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