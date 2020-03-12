Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. خطاب ناري من الأهلي لاتحاد الكرة

الخميس 12/مارس/2020 - 10:54 م
Advertisements
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
Advertisements
أرسلت إدارة النادي، مساء اليوم الخميس، خطابًا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه سرعة الإفادة عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، بعد إجبار الأهلي على خوض مباراته مع سموحة في الدوري بعد ٤٨ ساعة فقط من وصول فريق الكرة إلى القاهرة، بعد رحلة طيران استمرت ثماني ساعات، وقبلها الانتقال بالحافلة لمدة ساعة من مدينة بريتوريا إلى العاصمة جوهانسبرج، وذلك عقب أداء مباراة صن داونز في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال. وأصر اتحاد الكرة على إقامة المباراة المشار إليها، ولم يراع حالة الإجهاد والإرهاق التي يعاني منها اللاعبون، الذين يمثل غالبيتهم مع زملائهم في الأندية الأخرى القوام الرئيسي للمنتخب، الذي يستعد لخوض التصفيات الإفريقية بعد أيام.

جاء رد فعل الأهلي بعد المرونة التي أبداها بخوضه لقاء سموحة بالرغم من الظروف الصعبة، دون أن يصدر أزمة، له كل الحق فيها، لكنه وجد إصرارًا من اتحاد الكرة على تجاهل مبدأ تكافؤ الفرص، بإقامة مباراته مع إنبي يوم السبت، دون أن يستطيع الفريق أداء أي تدريبات فنية أو بدنية يوم وصوله أو اليوم الذي يليه، وهو ما ينسف كل قواعد اللعب النظيف والعدالة، خاصة أن ما حدث مع الأهلي لم يتكرر مع غيره.

وتضمن خطاب الأهلي أن قرارات التأجيل التي صدرت عن اتحاد الكرة لم تكن موفقة، بل أثارت جدلا كبيرا، وقد تتسبب في أزمات بالشارع الرياضي دون مبرر.

وأكدت إدارة النادي في خطابها أيضا ضرورة قيام الاتحاد بالكشف عن أسانيده اللائحية التي يستند إليها في قراراته، التي تحتاج إلى وقفة من جانبه لضمان مبدأ العدالة ونجاح المسابقة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة خطاب قوي الاهلي الاخبار الرياضية ادارة الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. خطاب ناري من الأهلي لاتحاد الكرة

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ 34 دقيقة

قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هاشتاج "فضل والجنايني أعداء الأهلي" يتصدر تويتر

منذ 41 دقيقة

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 12 مارس: إصابة نجم الريال بفيروس كورونا.. حسم مصير زيدان مع الملكي.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي.. الكشف عن طريقة تحديد بطل الدوري الإسباني

منذ ساعة و 21 دقيقة

ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:46 م

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

شركة مياه القاهرة تعلن موعد عودة الخدمة بعد إنقطاعها

10:07 م

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

08:52 م

عاجل.. نجم جديد من ريال مدريد يكشف احتمالية إصاباته بكورونا

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status