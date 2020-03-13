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عرض فتاة على الطب الشرعي بعد اغتصابها بالعجوزة

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:08 ص
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس ٣ شباب، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتعرضهم لفتاة في إحدى حدائق بمنطقة العجوزة، واغتصابها، فيما امرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي، لبيان إذا تعرضت للاعتداء من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة أن قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغًا من فتاة مفاده تعرضها للاغتصاب على يد 3 شباب داخل إحدى الحدائق. 

وأضافت التحقيقات، أن الفتاة قاصر وهاربة من منزل أسرتها وتعمل بالتسول، مشيرة إلى أنها تربطها علاقة عاطفية بأحد الشباب وأثناء مرورها معه، خرج أمامهم 3 شباب واختطفوها واعتدوا عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح.

وبعمل التحريات تم التوصل إلى المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

يعتبر الاعتداء الجنسى، فيمكن تنفيذ هذا الفعل بالقوة البدنية أو بالإكراه سواء بإستغلال النفوذ والسلطة أو تحت تهديد السلاح، فبحسب مواد القانون نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه كل من أعتدى جنسيا على أنثى بالإكراه دون رضاها، يتم معاقبته بالسجن المشدد. أما إذا كان المغتصب من أهلية المجنى عليها، أو القائمين على تربيتها، فتصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المؤبد، وفى بعض الأحيان تصل إلى "الإعدام

يتعبر فعل " التحرش " بأنه هو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة، التى تصل إلى المضايقات تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة

وفى حال كرر " المتحرش " فعله مرة آخرى، آخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

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الكلمات المفتاحية

العجوزة اغتصاب اخبار الحوادث

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