"فيها حاجة حلوة".. أهالي بني سويف يستضيفون ركاب قطار الصعيد بسبب "الطقس السيئ"

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن تلقي غرفة العمليات بالمحافظة، إخطارًا بتوقف قطار "القاهرة ــ سوهاج" عند مدينة ناصر شمال المحافظة، وذلك تنفيذا لقرار هيئة السكة الحديدية بوقف جميع الرحلات على خطوطها حفاظا على سلامة وأمن الركاب.





وذكرت المحافظة، في بيان، أنه تضافرت الجهود الرسمية من التنفيذيين والشعبية من الأهالي والمواطنين بتقديم واجب الضيافة لركاب القطار الذين اضطروا للتوقف في مدينة ناصر لمدة ساعتين فقط، وبعدها استئنف القطار رحلته.





وخلال فترة توقف القطار، تم فتح مقار مركز الشباب ومؤسسة الأيتام وجمعية التنمية الشاملة بالشناوية وبالتنسيق مع إدارة مسجد عمر بن الخطاب ودير الأنبا بولا بناصر لتوفير الاستضافة اللأزمة من إقامة حتى تم السماح للقطار باستكمال رحلته.





وكانت محافظة بني سويف، تعرضت، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، وشهدت المحافظة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بموجة من الرعد والبرق، تسببت الماس الكهربائي ببعض الأعمدة في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى، حفاظًا على أرواح المواطنين.





وتواصل سيارات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، شفط وكسح المياه من الشوارع الرئيسية والمناطق التى بها تجمعات لمياه الأمطار، لتسيير حركة السير أمام المارة والسيارات.



