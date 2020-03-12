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جورج قرداحي يكشف عن تفاصيل برنامجه الجديد في معكم منى الشاذلي

الخميس 12/مارس/2020 - 11:47 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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حل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ضيفًا عبر برنامج معكم والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ويذاع عبر فضائية cbc.

وكشف جورج قرداحي عن تفاصيل برنامجه الجديد حافظ ولافاهم، وقال إن من الأفضل للشخص أن يكون حافظ وفاهم ويجمع بين الإثنين، وهذه هي الرسالة الذي يود أن ينشرها للشباب في العالم العربي.

وأضاف أن البرنامج يعتمد على نظام تعليمي يتم اتباعه بمصر والعالم وهو أن يعتمد الطالب على الحفظ والفهم، ويتعامل من خلاله مع الطلاب بالصف الثاني الثانوي، وسيكون على هيئة مسابقة تضم عدد كبير من الأشخاص من مختلف المحافظات.

يذكر أن معكم" يُعد برنامج فني ترفيهي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة "CBC" من يوم الأربعاء إلى الجمعة من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساءًا، كما يتطرق البرنامج إلى موضوعات اجتماعية وإنسانية.
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