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"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار

الخميس 12/مارس/2020 - 10:40 م
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محطات رفع الصرف الصحي
محطات رفع الصرف الصحي
أحمد الشيخ
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وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دراسة تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب كميات الأمطار غير المسبوقة التى تشهدها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة.

واصل الوزير برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الليل بالنهار، فى متابعة جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة، لسحب مياه الأمطار بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، والتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد حالياً.

وقام وزير الإسكان ومرافقوه، بجولة ميدانية مسائية، للاطمئنان على سير العمل بمحطات رفع الصرف الصحي، ومتابعة أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بالمدينة، استكمالا للمتابعة الميدانية، واجتماعات غرفة الأزمات، التى تم تشكيلها من مسئولى الوزارة، لمتابعة الموقف أولاً بأول، وذلك منذ الساعة الـ٩ صباح اليوم.

وأكد  الجزار، أنه وقيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، يواصلون الليل بالنهار، فى العمل الميدانى بالشارع، وبذل كل الجهد الممكن، واستخدام كل الامكانيات والمعدات المتاحة، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة، والتى تتجاوز الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بعدة مرات.

"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
"الإسكان": ندرس تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب الأمطار
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان محطات الصرف الصحي سحب الامطار استيعاب مياه الامطار

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