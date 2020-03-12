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انهيار منزل غير مأهول بالسكان دون خسائر في الأرواح ببني سويف (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 10:42 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شهدت مدينة بني سويف، مساء اليوم الخميس، إنهيار أحد المنازل القديمة، بشارع الديري، مكون من دورين غير آهل بالسكان دون حدوث خسائر في الأرواح، نتيجة غزارة مياه الأمطار المصاحبة لموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة "المنعقدة على مدار الساعة" أفادت بإن جهود الاجهزة التنفيذية المعنية تتواصل باشراف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لاحتواء تداعيات الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأفادت غرفة العمليات، أنه تم إعادة التيار الكهربائي لقرى مراكز ببا وسمسطا وبنى سويف باستثناء قريتى ابو شربان ونزلة الديب، حيث يتم العمل حاليا لإعادة التيار لهما، كما تؤكد غرفة العمليات على أن كافة محطات المياة بالمحافظة تعمل بنصف طاقتها لإنخفاض التيار الكهربى وتحميلها على ديزل، وذلك بشكل مؤقت لحين استقرار الحالة الجوية وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وكانت محافظة بني سويف، تعرضت، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، وشهدت المحافظة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بموجة من الرعد والبرق، تسببت الماس الكهربائي ببعض الأعمدة في إنقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتواصل سيارات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، شفط وكسح المياه من الشوارع الرئيسية والمناطق التى بها تجمعات لمياه الأمطار، لتسيير حركة السير أمام المارة والسيارات.

وأصيب الشوارع والحركة المرورية بالمدن والقرى بحالة الشلل التام، بينما أغلقت المحلات التجارية ومواقع الخدمات أبوابها، فيما أغلق الأهالي النوافذ بالمنازل والوحدات السكنية.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.


ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.


ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.


فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

انهيار منزل غير مأهول بالسكان دون خسائر في الأرواح ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان دون خسائر في الأرواح ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان دون خسائر في الأرواح ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان دون خسائر في الأرواح ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان دون خسائر في الأرواح ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان دون خسائر في الأرواح ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان دون خسائر في الأرواح ببني سويف (صور)
انهيار منزل غير مأهول بالسكان دون خسائر في الأرواح ببني سويف (صور)
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