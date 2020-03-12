أسر ياسين أتمنى بنت ولم يستقر على أسم المولود الثالث  

شارك النجم آسر ياسين سعادته مع جمهوره بإستقبال مولوده الثالث من زوجته كنزي عبد الله، ونشر آسر عبر حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جمعته بزوجته وظهرت عليها علامات الحمل بشكل واضح، وارتديا نفس التيشيرت حيث رسم عليه ثلاثة أبناء، حيث أنها في فترة الحمل من الشهر الثامن.



وأشار الفنان آسر خلال لقاء له عبر برنامج "the insider" بالعربي"، إلى حبه للأطفال ولأبناءه، موضحًا أنه يفضل الذهاب إلى ولادة مولوده الجديد عن البقاء وقت تصوير أعماله الفنية، وقال " همشي لأنه عيالي وشئ مينفعش وانا بحب أطفالي جدا وقريب منهم، ويعتبر أهم حاجه ومينفعش أكون متواجد في ولادة الأثنين السابقين والثالث لأ، فلازم أكون موجود".



ومن ناحية أخرى لم يستقر الفنان آسر على أسم المولود الثالث، حيث لقبه برقم 3، ويذكر أن أسم أطفاله "طاهر وأمين" وأشار إلى أنه كان يتمني حصوله على بنت وقال:" كان نفسب في بنت جدا ولكن الحمد لله على كل حاجه، بحب البنات جدا و أخويا خلف بنت، وبنت على ولاد كتير أوي، بالنسبة لنا البنات دي عزيزة علينا جدا"



ويشارك "ياسين" كضيف شرف في مسلسل الأختيار، ويقوم بدور البطولة الفنان أمير كرارة، وتدور الأحداث حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، ويشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "100 وش"، حيث يقدم دور نصاب ويشاركه دور البطولة نيللى كريم، عمر الشناوي، شريف دسوقي، لؤي عمران، وعلا رشدي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي لايت، حيث يقع أبطال العمل العديد من المفارقات الكوميدية، المسلسل إخراج

كاملة أبو ذكري، تأليف عمرو الدالي و أحمد وائل