"بنتي وأستاذتي والراجل بتاعي".. منة شلبي تتغزل في سلوى خطاب

أعربت الفنانة منة شلبي عن حبها الشديد للفنانة "سلوى خطاب" قائلة: أنا اتعلمت من سلوى ان طول ما انتي حلوة يبقا متخافيش خليكي نفسك.



وتابعت "شلبي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم" قائلة: سلوى خطاب من زمان هي نفسها وده أحلى حاجة فيها بجنانها وعقلها وطيبتها وكل حاجة فيها.



وأضافت "شلبي" قائلة: انا احطك فوق دماغي، سلوى دي حنية وطيبة الدنيا كلها فيها أحلى لسان وأجمل قلب، وخفة دمها مش طبيعية.



وأختتمت "شلبي" حديثها قائلة: ربنا ما يوريكم سلوى لما يكون قدامها حد مبتحبوش وأنا طلعالها في كدة، عي بنتي وأستاذتي والراجل بتاعي هي حاجة مميزة ومفيش منها تاني.





وفي سياق أخر قدمت "خطاب" قدمت العديد من الأعمال الفنية أشهرها عفاريت الأسفلت، الأراجوز، أحلام مسروقة، البنات والمجهول، دسوقي أفندي في المصيف، فستان فرح، العنكبوت، الخط الساخن، أولاد الغالي، أزمة نسب، مملكة إبليس.



وشاركت "خطاب" في عدة مسرحيات منها الدليل المفقود، فحص شامل، المهر، دقة زار، قعدة رجالة، لا يا زوجتي، قهوة أشرف، بيومي أفندي، أنا وأنا.