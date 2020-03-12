أسعار النفط تواصل نزيف الخسائر بنهاية التعاملات

واصلت أسعار النفط نزيف الخسائر بنهاية التعاملات اليوم الخميس ، بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب حظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يوماً، في خطوة احترازية لمواجهة أثر الكورونا.





وعلى صعيد حرب الأسعار، زاد خطر تدفق المعروض النفطي من مخاوف السوق، حيث وعدت السعودية بزيادة إنتاج النفط إلى مستوى قياسي في مواجهة مع روسيا.





كما تبعت الإمارات السعودية في إعلان خطط لزيادة إنتاج النفط بعد انهيار الاتفاق نهاية الأسبوع الماضي بين أوبك وروسيا وغيرها من منتجي الخام الحلفاء، لتقليل المعروض من الخام في الأسواق ودعم الأسعار.





وكانت أوبك قد خفضت تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2020 بالأمس، في حين تراجع إنتاجها الشهري إلى أدنى مستوى في 16 عاماً خلال فبراير.





ويتعرض النفط إلى صدمة في الطلب، مع استمرار تفشي الكورونا في كافة أنحاء العالم، حيث تم اكتشاف أكثر من 7 آلاف حالة جديدة في غضون 24 ساعة فقط.





ومن جهة أخرى، قررت اللجنة الفنية لمجموعة "أوبك +" عقد اجتماعها القادم لتقييم الامتثال من جانب الدول الأعضاء في الشهر الأخير من اتفاق خفض الإنتاج عبر الهاتف.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 4.5 بالمائة مسجلاً 31.15 دولار للبرميل، لكنه قلص خسائره التي دفعته إلى مستوى30.02 دولار للأوقية خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 7.2 بالمائة إلى مستوى 33.19 دولار للبرميل.





وهبطت أسعار النفط بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، بنحو 4 بالمائة بعد إعلان ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجع إنتاج الخام الأمريكي من أعلى مستوى في تاريخه.

فيما خفضت أوبك تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، في حين تراجع إنتاج المنظمة الشهري إلى أدنى مستوى في 16 عاماً.

كما جاء تراجع الذهب الأسود بعدما طلبت وزارة الطاقة في السعودية من شركة النفط الحكومية أرامكو زيادة إنتاجها من الخام إلى 13 مليون برميل يومياً بدلاً من 12 مليون برميل يومياً في خطوة تزيد من مخاوف تفاقم حرب الأسعار مع روسيا.

وهبط سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 4 بالمائة ليسجل 32.98 دولار للبرميل.

وتراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنسبة 4.1 بالمائة إلى 35.68 دولار للبرميل.



