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خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 800 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخميس 12/مارس/2020 - 10:22 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى أكثر من 800 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المعهد الألماني: إن "عدد المصابين ارتفع إلى 2369 مصابًا، وذلك مقارنة بـ1567 إصابة حتى يوم أمس الأربعاء، بزيادة 802 إصابة"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأفادت السلطات الصحية الألمانية، في وقت سابق من اليوم، بارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 5 حالات، عقب تسجيل وفاة أخرى في إقليم بافاريا.

وقال ممثل من وزارة الصحة في بيان: "وفقًا للبيانات الواردة من مستشفى جامعة فورتسبورغ، فإننا نتحدث عن مريض يبلغ من العمر 80 عامًا مصابًا، كان بحاجة إلى رعاية مستمرة".

وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا بـ"الوباء العالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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