على ضوء الكشافات.. استمرار كسح مياه الأمطار بكفرالشيخ (صور)

قال اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق،أنه مازالت أعمال رفع وكسح وشفط مياه الامطار بجميع شوارع المدينة الرئيسة والفرعية والقرى وتوابعها مستمرة، وكذلك مواجهة حالة الطقس السيئ الذي يتعرض مركز ومدينة دسوق وسقوط أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ.



وأكد رئيس دسوق، قيام رؤساء الوحدات القروية بالدفع بمعدات الوحدات القروية ورفع المياه المتراكمة بشوارع القرى والأماكن المنخفضة التى بها تراكمات مياة ورفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وجارى العمل بمعظم الشوارع الفرعية وفتح جميع ببارات الصرف وصفايات الأمطار وتشغيل محطات الصرف بكامل طاقتها،ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة.



كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، كسح مياه الأمطار من شوارع العاصمة ومن بينها " شارع الخليفة المأمون، وشارع النبوي المهندس بمدينة كفرالشيخ، فضلا عن متابعة أعمال انتشار معدات وفرق الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، وسحب تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار، وذلك تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.



وأكد محافظ كفرالشيخ، علي تواصل وتكاتف جميع الجهات المعنية والدفع بمعدات القوات المسلحة للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات الوحدات المحلية، والتدخل السريع، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين الحيوية وتسهيل الحركة المرورية بمراكز وقرى المحافظة، والتواجد على مدار اليوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية.





وكانت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، قد أكدت أن مديرية الصحة انتهت من كافة الاستعدادات على مستوى القطاع الصحى بكفرالشيخ، سواء على مستوى القطاع العلاجي أو على مستوى قطاع الطب الوقائي، وذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى السبت الموافق 14 مارس.



كما أكدت على جاهزية جميع مستشفيات المحافظة ورفع درجة الإستعداد بهذه المستشفيات، وإلغاء كافة الأجازات للعاملين بالقطاع الصحى، وتواجد جميع مديرى المستشفيات، وكذلك مديرى الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، كما أكدت على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والإستقبال بهذه المستشفيات وتوافر كميات كافية من قرب الدم ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأى طارئ، وكذا جاهزية فرق الانتشار السريع بالوقائي والعلاجى تحسبًا لأى حادث أو حدث قد يؤثر على الصحة العامة.



وقدمت وكيل وزارة الصحة، عددًا من النصائح، أهمها الالتزام بالمنزل وعدم الخروج لأى سبب من الأسباب، وخاصةً لمرضى الأمراض المزمنة والحوامل والمصابين بالحساسيه والأمراض الصدرية، وكذلك الأطفال الأقل من 5 سنوات وأصحاب السن الأكبر من 65 عام، لتجنب حدوث مضاعفات تزامنًا مع عدم استقرار أحوال الطقس.



كما نصحت بالاهتمام بتناول المشروبات الدافئة والإكثار من تناول المياه، وعدم الخروج الا لظروف اضطرارية، وتجنب الانتقال من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، وعدم التعرض المباشر لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر.



