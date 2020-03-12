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محافظ الفيوم يتفقد أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بمركزي أطسا وسنورس
الخميس 12/مارس/2020 - 10:27 م
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ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال رفع تراكمات المياة بمركزي اطسا وسنورس، ومراجعة حالة الطرق، والتأكد من تنفيذ خطة التعامل مع سوء الاحوال الجوية بالمحافظة.
تفقد المحافظ عدد من ميادين وشوارع مدينة اطسا، للوقوف على أعمال رفع تراكمات المياه، ومدى جاهزية المعدات وسيارات الكسح في التعامل مع موجة الأمطار والطقس السيئ.
كما تفقد المحافظ أعمال تطهير مصرف تنهله بمدخل مركز ومدينة سنورس، والذى تسببت تراكمات مياه الأمطار فى انسداد المصرف، مما أدى الى غرق عدد من المنازل، حيث تابع المحافظ أعمال كسح المياة من البيوت، ووجه بسرعة رفعها، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بفحص البيوت المتضررة وصرف مساعدات لهم.
وشدد المحافظ على التنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، والحفاظ على سلامة المرافق الحيوية على مستوى المحافظة، وكذلك سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، وحلها فورًا.
الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والهيئات الخدمية وغرفة عمليات مجلس الوزراء، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.
تفقد المحافظ عدد من ميادين وشوارع مدينة اطسا، للوقوف على أعمال رفع تراكمات المياه، ومدى جاهزية المعدات وسيارات الكسح في التعامل مع موجة الأمطار والطقس السيئ.
كما تفقد المحافظ أعمال تطهير مصرف تنهله بمدخل مركز ومدينة سنورس، والذى تسببت تراكمات مياه الأمطار فى انسداد المصرف، مما أدى الى غرق عدد من المنازل، حيث تابع المحافظ أعمال كسح المياة من البيوت، ووجه بسرعة رفعها، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بفحص البيوت المتضررة وصرف مساعدات لهم.
وشدد المحافظ على التنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، والحفاظ على سلامة المرافق الحيوية على مستوى المحافظة، وكذلك سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، وحلها فورًا.
الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والهيئات الخدمية وغرفة عمليات مجلس الوزراء، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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