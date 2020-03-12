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انهيار جزئي بعقار بالسيدة زينب

الخميس 12/مارس/2020 - 10:26 م
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العقار
العقار
داليا عادل
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شهدت منطقة السيدة زينب، انهيار جزئي في أحد العقارات بشارع القباني، وسقوط السلم الخاص بالعقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقت لحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بانهيار سلم لعقار بمنطقة السيدة زينب وكلفت بانتقال القوات بمشاركة سيارات الإنقاذ إلى المكان، وتبين انهيار سلم العقار، وقام رجال الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، دون حدوث إصابات.

وتبين من المعاينة أن الانهيار في سلم العقار في شارع 33 القباني من شارع الديوره في منطقة السيدة زينب.

يذكر اأنه انهار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة بولاق الدكرور، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بقطاع الجيزة، بلاغا بانهيار عقار كان به تصاعدت وشروخ، وأيلا للسقوط بشارع الجمعية بمنطقة بولاق الدكرور.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء ورجال الإنقاذ البري، وقوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، لمعاينة العقار، وتبين عدم وجود أي خسائر بشرية، وأن العقار كان خاليا من السكان لوجود تصدعات وشروخ به.

وتم فرض كردون أمني، بمحيط العقار لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حي بولاق الدكرور، وتم تسليمه لمحافظة الجيزة بالكامل، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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الكلمات المفتاحية

عقار السيدة زينب الحماية المدنية

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