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مجدي يعقوب: مركز أسوان "جنتي".. وأشعر بفرحة الطفولة عندما أنقذ حياة شخص

الخميس 12/مارس/2020 - 10:25 م
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الدكتور مجدي يعقوب
الدكتور مجدي يعقوب
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه يشعر بالسعادة فور عودته من جولاته الخارجية إلى مركز القلب بأسوان، مؤكدا أن هناك تنسيق وتعاون وتفاهم كبير بينه وبين الفريق الطبي بالمركز.

وأشار "يعقوب"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه يرى أن سبب تواجده في الدنيا هو مساعدة الناس والتخفيف عنه، وهو ما يشعره بالسعادة، معقبا: "دوري في الحياة أن أؤدي دوري الطبي، وأشعر بفرحة الطفولة عندما أنقذ حياة شخص".

وأضاف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، أنه يرى أن مركزه في أسوان بمثابة الجنة بالنسبة له، ويشعر بالرضا التام بداخله، منوها بأن الاستمرار في متابعة الحالة الصحية للمريض بعد إجراء الجراحات أكثر ما يميز القلب في أسوان.
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