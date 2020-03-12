إيبارشية المنصورة تعلن إلغاء أنشطة الكنائس بسبب الطقس

أعلنت إيبارشية المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أنه تم إلغاء كافة الانشطة الكنسية والتربية المسيحة ووالعظات غدًا الجمعة.



جاء ذلك بسبب ظروف الطقس وسوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد، اليوم الخميس، وتستمر حتي السبت المقبل.



وقالت الإيبارشية في بيانها، إن الأنبا داود، قد قرر إلغاء أنشطة مدارس الأحد، والإقتصار علي إقامة القداسات فقط في جميع الكنائس.



فيما قرر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، تعليق التربية الكنيسة؛ ومدارس الأحد؛ نظرًا لظروف حالة الطقس السئ.



وشدد أسقف عام المنيا علي الكهنة في جميع الكنائس بضرورة إلغاء كافة الإجتماعات حتي مساء السبت المقبل في جميع القرى والنجوع، علي أن تُقام صلوات القداسات في مواعيدها المقررة.



وأضاف مكاريوس في بيانه اليوم الخميس، أن الكنائس تفتح أبوابها لصلاة القداسات فقط علي أن يقتصر علي المُصليين من السُكان القريبة ومن اللذين يستطعون الحضور الي الكنائس، حتي لا تتوقف تقديم الذبائح في الكنائس.



وفي نفس السياق، قرر الأنبا بسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، فتح أبواب جميع كنائس الإيبارشية لاستقبال المتشردين من المسيحيين والمسلمين دون تميز.



وقال إسحق غالي، سكرتير الانبا بسنتي، أسقف حلوان، إن الأنبا بسنتي قد قرر استقبال كافة المواطنين الذين بلا مأوى منذ الأمس نظرا للظروف الجوية.



وأضاف غالي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الأنبا بسنتي قد شدد على جميع الخدام المتطوعين لمساعدة المواطنين على عدم التقاط أي صورة لهم، مشيرا إلي الاية المقدسة التي تقول "لِكَيْ تَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي الْخَفَاءِ. فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفَاءِ هُوَ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً".



ولفت سكرتير إيبارشية حلوان والمعصرة، إلى أن القرار يعد لمسة إنسانية من جانب الأنبا بستني، قائلا: "سيدنا قال مينفعش يكون ولادنا في الشوارع ومنحتضنهمش في الجو دا".



وأوضح أن الكنيسة استقبلت حالات كثيرة، فضلًا عن نزول الخدام الي الشوارع لجلب جميع المتشردين الذين يحتاجون الي مأوى بسبب سوء حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد.

