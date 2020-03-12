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تونس تعلن عن ارتفاع عدد مصابي 'الكورونا' إلى 13 حالة
الخميس 12/مارس/2020 - 10:12 م
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مروى الجلاصي
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أعلنت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، خلال ندوة صحفية قارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الخميس 12 مارس 2020، أنه وبعد إجراء 72 تحليلا مخبريا، تأكّدت إصابة 6 أشخاص جدد بالفيروس.
وأوضحت أنّ المصابين الجدد، 2 منهم عادوا من فرنسا و4 اختلطوا بالمرضى السابقين، مشيرة إلى أنّهم من تونس الكبرى، وبالتالي ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ إلى 13 شخصا.
كما أكّدت نصاف بن عليّة، أنّه لم يقع تسجيل أيّ حالة وفاة بفيروس كورونا إلى الآن، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بـ242 تحليلا مخبريا منذ ظهور فيروس كورونا في تونس.
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