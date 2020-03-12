إعادة فتح طريق "قنا - سفاجا" بالبحر الأحمر

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أنه تم أعادت الإدارة االحركة المرورية على طريق قنا - سفاجا عقب اغلاقه بسبب سوء الاحوال الجوية طبقًا لتعليمات إدارة المرور.



وأهابت الإدارة، بإشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.



وكانت وزارة الداخلية وجهت الى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.



ومن جانبها ناشدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.



وفي سياق متصل نفت رئيس المدينة وقوع اي انهيارات في مباني او اسوار حتي الآن مؤكدة أن سور مركز الشباب مهدم منذ اسبوعين وليس بسبب سوء الأحوال الجوية.





وكانت تفقدت رئيس مدينة سفاجا كمين كيلو 5 وكيلو14 على أطراف المدينة للاطمئنان على سلامة الطرق وتفقد تمركز الخدمات ورجال المرور، واستمرت جولة رئيس المدينة بتفقد شوارع المدينة والاطمئنان على إلتزام جميع المعدات وسيارات كسح المياه متواجدة في الأماكن المخصصة.



وكانت أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.



وأضافت المغربي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة مؤكدة على إخطار كافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى المدينة.



وجهت رئيس المدينة إدارة الأزمات بالمرور على كافة مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.



وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الاتية (01158199001 - 0653251228 - 01283204476) على مدار72 ـساعة القادمة.





وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.

