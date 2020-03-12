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تحت الأمطار.. توزيع أطعمة ساخنة وبطاطين للمشردين داخل شوارع الإسكندرية

الخميس 12/مارس/2020 - 10:05 م
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بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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خصصت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية ثلاث وحدات متنقلة لأطفال بلا مأوى، وسيارات التدخل السريع على مستوى الأحياء، لتوزيع بطاطين وأطعمة ساخنة للمشردين الغير راغبين في الانتقال إلى دور رعاية مع فرق التدخل السريعة.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مديرية التضامن الإجتماعي، بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة، والتدخل السريع لإيواء الحالات بالمؤسسات التابعة لها، وذلك لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى ووضعهم في الأماكن المخصصة لهم التابعة للمديرية.


وتشهد محافظات الجمهورية والوجه البحري موجة من الطقس السيئ، بسقوط أمطار شديدة الغزارة، وتكون رعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للأتربة والرمال، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر، ودرجات الحرارة على الوجه البحري العظمى 16، الصغرى 10 درجات.

وأعلن محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الحيوية وجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة من أمس الأربعاء الموافق وحتى السبت المقبل.

وصرح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة برئاسته، لمتابعة تداعيات الموقف. كما أكد أن هناك متابعة ميدانية على المرافق الحيوية على مستوى المحافظة لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع. 

وأوضح الشريف أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وأحياء المحافظة وشركات المرافق من الصرف الصحي ومياه الشرب وتوزيع الكهرباء والغاز، وجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية، وإدارة مرور الإسكندرية، ومديرية التضامن، ومديرية التموين، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية. 

كما تم تجهيز فرق عمل للتدخل السريع وتشكيل نوباتجيات متتالية للعمل على مدار 24 ساعة وذلك بجميع المرافق وأجهزة المحافظة.

وتشهد محافظات الجمهورية والوجه البحري موجة من الطقس السيئ، بسقوط أمطار شديدة الغزارة على السواحل البشرية والوجه البحري، وتكون رعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للأتربة والرمال، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر، ودرجات الحرارة العظمى 16، الصغرى 10 درجة.

وقد أصدر مجلس الوزراء قرار بوقف الدراسة في جميع المدارس والجامعات اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما يتم اعطاء جميع العاملين بالقطاع العام والخاص عطلة مدفوعة الأجر.
تحت الأمطار.. توزيع أطعمة ساخنة وبطاطين للمشردين داخل شوارع الإسكندرية
تحت الأمطار.. توزيع أطعمة ساخنة وبطاطين للمشردين داخل شوارع الإسكندرية
تحت الأمطار.. توزيع أطعمة ساخنة وبطاطين للمشردين داخل شوارع الإسكندرية
تحت الأمطار.. توزيع أطعمة ساخنة وبطاطين للمشردين داخل شوارع الإسكندرية
تحت الأمطار.. توزيع أطعمة ساخنة وبطاطين للمشردين داخل شوارع الإسكندرية
تحت الأمطار.. توزيع أطعمة ساخنة وبطاطين للمشردين داخل شوارع الإسكندرية
تحت الأمطار.. توزيع أطعمة ساخنة وبطاطين للمشردين داخل شوارع الإسكندرية
تحت الأمطار.. توزيع أطعمة ساخنة وبطاطين للمشردين داخل شوارع الإسكندرية
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غرفة مركزية تداعيا اليو الوحدات المتنقلة الدرجة

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