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'متطور ومثقف وصبور".. هكذا أبدت سلوى خطاب رأيها في "محمد أمين راضي"

الخميس 12/مارس/2020 - 11:04 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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أوضحت الفنانة "سلوى خطاب" رأيها في السيناريست "محمد أمين راضي" قائلة: أنا بحس ان محمد أمين راضي عنده حس أدبي بيكتب ويقول الحوار بإحساس أدبي أكثر من التمثيل.


وتابعت "خطاب" خلال إستضافتها مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم" قائلة: وده بيدي طعم مختلف وكمان بيخش في مناطق محدش اتجرأ ودخل فيها قبل كدة لانك مش هتعرفي تلميها، يعني انا بقا مستغربة طول الوقت وبلاقيه ماشاءالله نجح فيهم.

وأضافت "خطاب" قائلة: هو متطور جدا ومثقف وعارف هو عاوز ايه من الكتابة وصبور ودئوب.


وفي سياق أخر قدمت "خطاب" قدمت العديد من الأعمال الفنية أشهرها عفاريت الأسفلت، الأراجوز، أحلام مسروقة، البنات والمجهول، دسوقي أفندي في المصيف، فستان فرح، العنكبوت، الخط الساخن، أولاد الغالي، أزمة نسب، مملكة إبليس.

وشاركت "خطاب" في عدة مسرحيات منها الدليل المفقود، فحص شامل، المهر، دقة زار، قعدة رجالة، لا يا زوجتي، قهوة أشرف، بيومي أفندي، أنا وأنا.
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