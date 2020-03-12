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أبرزها غسل اليدين وتجنب الكحة.. تعرف على طرق الوقاية من كورونا (فيديو)

الخميس 12/مارس/2020 - 09:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
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نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن الإرشادات الوقائية للشخص المخالط لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا (covid-19).

وتضمن الفيديو عددا من النصائح والتعليمات التي ينبغي اتباعها، منها الالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل الذاتي المقررة لمدة 14 يوما، على أن يتم تخصيص مكان منعزل بالمنزل كغرفة مغلقة ومرتبة ونظيفة وجيدة التهوية، فضلا عن تجنب جميع الزيارات.

ونصحت الوزارة بتجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر، ومن الأفضل أن يكون لديك فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أمراض مزمنة لرعايتك.

ناشدت وزارة الصحة المواطنين، بالحرص على غسل الأيدي بشكل دوري خلال اليوم؛ لحماية أنفسهم ومن حولهم، والتأكد من أن المساحات المشتركة في المنزل بها تهوية جيدة.

وأوضحت: أن غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون أحد طرق الوقاية الأساسية من فيروس كورنا، بالغضافة إلى عدم لمس الفم أو الأنف أو العين بايدي غير مغسولة جيدة.

وشددت على أنه يجب غسل الأيدي بعد الكحة أو العطس، عند رعاية المرضى، أو بعد اللعب، أو بعد العودة من الخارج، وبعد استخدام المرحاض، وبعد التعامل مع الحيوانات أو فضلاتها، عندما تكون الأيدي متسخة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا غسل طرق الوقاية من الكورونا الصحة

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