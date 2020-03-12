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تعرف على موعد ومكان عزاء سامح العجمي

الخميس 12/مارس/2020 - 10:31 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلنت زوجة الشاعر الراحل سامح العجمي عن موعد ومكان العزاء الخاص به وذلك برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت إيمان على حسابها الشخصى بـ"فيسبوك قائلة: "عزاء المغفور له بإذن الله أبو ولادى وعشرة العمر، الشاعر والمنتج سامح العجمى، يوم الأحد القادم من مسجد الحامدية الشاذلية اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

جدير بالذكر أن سامح العجمى هو شاعر ومنتج واسمه الحقيقى عبدالسلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر أبريل عام 1966، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين فى 19 مارس 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزها "الحلو حلو" مع إيهاب توفيق، و"حبيبى" مع باسكال مشعلانى، ودويتو"غزالى" مع حميد الشاعرى ومصطفى قمر، وأغنية "يا شمس غيبى" مع أميرة.
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