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تأجيل الأسبوع الختامى القسم الرابع ببنى سويف

الخميس 12/مارس/2020 - 09:56 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قررت لجنة مسابقات القسم الرابع ببنى سويف تأجيل إقامة منافسات الجولة 14 الختامية بالبطولة لتقام الاحد القادم .

وكان من المقرر انطلاق الجولة الجمعة ولكن استجابت لجنة مسابقة البطولة وذلك عقب مطالبات العديد من مسوؤلى الأندية بضرورة التأجيل للظروف المناخية التى تصعب من إقامة مباريات فى الوقت الحالى بجانب الحرص على سلامة عناصر اللعبة .

ويواجه معلمين الواسطى " لافازا " نظيره سمسطا فيما يحل اهناسيا المتصدر ضيفا على بوش الرياضى " ليدرز "

ويستضيف مركز شباب باروط نظيره مركز شباب الواسطى فيما يحل الشبان المسلمين ضيفا على مركز شباب الفشن .

وكان الجولة الماضية قد شهد نجاح اهناسيا فى تحقيق فوز هام بثنائية نظيفة أمام ضيفه معلمين الواسطى " لافازا" فيما نجح مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن فى تحقيق فوز على الشبان المسلمين بنتيجة 3/4 .

وسقط مركز شباب الواسطى أمام نظيره بوش " ليدرز " بنتيجة 1/2 ونجح سمسطا فى تحقيق فوز اعتبارا بهدفين بمباراة الفشن .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف .

1 - اهناسيا 32 نقطة

2 - معلمين الواسطى 29 نقطة

3 - سمسطا 21 نقطة

4 -الفشن 21 نقطة

5 - باروط 20 نقطة

6 - الشبان المسلمين 16 نقطة

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط

8 - بوش الرياضى ثلاث نقاط
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