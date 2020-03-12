التنمية المحلية: سقوط 23 عمود كهرباء والدفع بمولدات لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الطقس السيىء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن كافة محافظات الجمهورية تعرضت لموجة الطقس السيىء، وسقوط الأمطار، ولكن هناك 10 محافظات هم الأكثر تأثرًا بهطول الأمطار، منهم شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، أسيوط، الوادي الجديد.



وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أنه تم إغلاق مينائي شرم الشيخ والعين السخنة بسبب موجة الطقس السيىء، فضلا عن سقوط بعض بعض الأشجار وأبراج الكهرباء في عدد من المحافظات، منوها بأن تم إغلاق عدد من الطرق.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك سقوط لنحو 23 عمود كهرباء والدفع بالمولدات الكهربائية لمواجهة انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه تم تعليق رحلات الطيران بالأقصر حفاظا على أرواح المواطنين.



وناشد المواطنين عدم النزول من منازلهم إلا للضرورة القصوى، مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة، واللوحات المعدنية، مؤكدا أن هناك تنسيق بين كافة الجهاات المعنية لمواجهة الطقس السيىء، معقبا: "الناس تعذرنا لو قطعنا الكهرباء والمياه حتى يكون التعامل مع أزمة الأمطار بصورة أسرع".

