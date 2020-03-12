"كبار العلماء" تدعو المعزولين للامتناع عن صلاة الجماعة

دعت هيئة كبار العلماء في السعودية، الخاضعين للعزل بسبب فيروس كورونا لتجنب صلاة الجماعة، كما أكدت الهيئة أنه يُحرم على المصاب بفيروس كورونا شهود صلاة الجماعة.





وأعلنت الهيئة، اليوم الخميس في بيان صدر عنها، أنها نظرت في دورتها الاستثنائية الـ24 التي انعقدت في الرياض أمس الأربعاء فيما عُرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره.



