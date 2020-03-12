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ببدلة الغوص "أحمد سعد" أدعولي الأكسجين يكفي في الهرم

الخميس 12/مارس/2020 - 09:51 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان أحمد سعد صورة لة ببدلة الغطس وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "

وظهر" سعد "مرتدياً لبس الغوص وكأنة يستعد للغوص في الحقيقة ولكن بروح من الدعابة والمرح مع جمهورة وتعليقاً علي الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية"

علق "أحمد" علي الصورة قائلاً "انا نازل عندي شغل ..ادعولي الأكسجين يكفي عشان رايح الهرم"

يشار إلي أن بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار والرياح الغزيرة قام رئيس الوزراء بتعطيل المدارس والمصالح الحكومية اليوم الخميس،

يذكر أن أحمد سعد مغني مصري إشتهر بالعديد من الأ عمال الغنائية الرائعة وهو أخو الفنان عمرو سعد وزوج الفنانة سمية الخشاب سابقاً.
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