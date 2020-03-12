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إصابة أبرز كبير مستشاري خامنئي بفيروس "كورونا"

الخميس 12/مارس/2020 - 09:23 م
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كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني
كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني
وكالات
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أصيب كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "علي أكبر ولايتي" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسب ما أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الخميس.

وقالت الوكالة: إن "علي أكبر ولايتي، خالط العديد من مرضى فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية، انتقلت إليه العدوى وهو في الحجر الصحي الآن".

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، قد أفادت يوم أمس الأربعاء، بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، واثنين من أعضاء الحكومة، هما وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، بفيروس كورونا.

ويذكر إيران، قد أعلنت يوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد وصل إلى 9 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 354 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الأربعاء، إنه "تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 354، بينما تم تسجيل 958 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 9000".

وأضاف جهانبور: أن عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 2959، لافتا إلى أنه يوجد في إيران 30 مختبرا يتولى تحديد الإصابة بفيروس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس خامنئي إيران

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