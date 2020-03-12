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سلوى خطاب تروي تفاصيل علاقتها بزوجها الراحل المخرج "أسامة فوزي"

الخميس 12/مارس/2020 - 10:48 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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أوضحت الفنانة "سلوى خطاب" عن علاقتها بزوجها الراحل المخرج "أسامة فوزي" قائلة: هو مخرج شاطر جدا بس مستفادتش منه خالص في أعمالي ولا من رايه كنت لما اقولوا يا اسامة فيه مسلسل يقولي انتي فكراني مثلا هقعد اقراه 30 حلقة انتي ليكي رايك عمره ما ادخل في شغلي خالص انا في البيت عندي مليش علاقة بالتمثيل بدخل انضف واطبخ واغسل.

مضيفة مازحة: بغض النظر على انه زوج فاشل يعني وكنا ناقر ونقير وصحابي كانوا بيحبونا كدة مع بعض دمنا خفيف.


وتابعت "خطاب" خلال إستضافتها مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم" قائلة: كان فيه بينا عشرة وتفاهم روحي وعلى ايمان ببعض وعلى طول كنت مؤمنة بيه جدا وكنت طول الوقت بعرف افكاره وبيقرا ايه وبيسمع ايه وكنت وقتها انا النجمة وهو مساعد مخرج وكان بيقولي انتي اتجوزتيني مساعد مخرج قد الدنيا وكنت بهزر معاه دايما واقولوا فيه رجل اعمال قد الدنيا مساعد مخرج دي جديدة، وكنت بقول دايما بكرة تشوف لو اخرجت هتبقا من عالميات مصر.

وأضافت "خطاب" قائلة: كان بيدخل أي عمل عارف هو عايز ايه رائع ومتمكن بالرغم من وجود أساتذة معاه كان مهيأ جو فني رائع ومسيطر على أدواته، ولما بيوجه ممثل مبيزعقش بياخده ويمشي بيه على جمب براحة وكلهم كانوا حابينوا ومؤمنين بانه مخرج مهم، وجواه صدق ودايما كان بيرفض أي عمل مش مقتنع بيه.

واختتمت "خطاب" حديثها قائلة: انا بعتذر بس مضطرة اقول كدة هو جه عمل رؤية إخراجية جديدة محصلتش قبل كدة.


وفي سياق أخر قدمت "خطاب" قدمت العديد من الأعمال الفنية أشهرها عفاريت الأسفلت، الأراجوز، أحلام مسروقة، البنات والمجهول، دسوقي أفندي في المصيف، فستان فرح، العنكبوت، الخط الساخن، أولاد الغالي، أزمة نسب، مملكة إبليس.

وشاركت "خطاب" في عدة مسرحيات منها الدليل المفقود، فحص شامل، المهر، دقة زار، قعدة رجالة، لا يا زوجتي، قهوة أشرف، بيومي أفندي، أنا وأنا.
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