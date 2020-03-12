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المنتج الأمريكي جيري كارنيفيل: مصر أكثر الدول جمالًا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:22 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المنتج الأمريكي جيري كارنيفيل، إن الشعب المصري جميل كما أن مصر تعد من ضمن أكثر الدول جمالا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يزور مصر لأول مرة مؤكدا أنه محظوظ بذهابه للعديد من الدول المختلفة ولكنه مصر تعد أكثر الدول جمالا حيث تمتلك كل المقومات وشعبها جميل.

وأكد المنتج الأمريكي جيري كارنيفيل أن لديه أصدقاء مصريين في لوس أنجلوس كاشفا أنه من الرائع أن يعرف كل شخص في العالم مصر.

وكشف كارنيفيل أنه شعر برغبة قوية في زيارة مصر، قائلا إن مصر تتمنع بالأمان والجمال والروعة والإمكانيات الموجودة بها.

وتابع المنتج الأمريكي جيري يكارنيفيل إن وزيرة السياحة المصرية تعمل بكل ما لديها كما أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعمل على كل شيء وأن يكون هناك انفتاح على كل شيء.
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