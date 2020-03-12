Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة تؤكد: نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر مازالت محدودة

الخميس 12/مارس/2020 - 09:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حالات الشفاء من فيروس كورونا ارتفعت، حيث هناك 20 مصاب بفيروس كورونا غادروا مستشفى العزل بعد تمام شفائهم من إجمالي 27 حالة مصابة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن هناك 13 حالة جديدة ثبت إصابتها بفيروس كورونا، ومنهم سيدة مصرية من محافظة الدقهلية، منوها بأنهم وصلوا للمخالطين للسيدة لفحصهم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك خطة دقيقة يتم تطبيقها لمتابعة ورصد المواطنين المخالطين لأي حالة إيجابية، مؤكدا أن مصر من الدول التي تعتبر نسب الإصابة بها ليست مرتفعة، والإصابات محدودة.

وقد أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الوزارة أعدت 3 سيناريوهات لمواجهة أزمة انتشار وتفشى وباء كورونا وأن مصر مازالت فى السيناريو الأول.

-السيناريو "أ": مرحلة ما قبل الوباء ويتمثل فى وجود إصابات مرضية مكتشفة ويجرى التعامل معها بشكل سريع.

-السيناريو "ب": مرحلة انتشار المرض وارتفاع نسب الإصابات بشكل جماعى ويتم التعامل بتجهيز المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة ارتفاع الإصابات مع نشر الفرق الوقائية للتقصى وكشف الحالات الجديدة.

-السيناريو "ج": يتمثل فى آليات التعامل ما بعد الأزمة وانتشار الوباء وإعادة تعبئة الدولة ومؤسساتها الصحية لمواجة الوباء وآليات التعافى منها للرجوع للوضع الطبيعي.

كانت وزارة الصحة دعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة وفقا لبيان صحفى قال، إنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصى كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منافذ البلاد اليو الدرجة الاجراءات الاحترازية احترازية إصابة بكورونا

أخبار تهمك

اخبار برشلونة اليوم الخميس| قرار مفاجئ بسبب كورونا.. رد رسمي على إيقاف الدوري.. سر تراجع مستوي ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يدرس التقدم بطلب لاتحاد الكرة لتأجيل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ حوالي 3 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

سر رفض فيريرا استلام مستحقاته من الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

10 معلومات عن مصاب "كورونا".. كيف تعاملت الصحة مع الحالة؟

7 إجراءات اتخذتها مصر لمواجهة فيروس الكورونا

"الصحة" تعلن نتيجة تحاليل 1832 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

وحدة تتبع المخالطين وخط ساخن.. إجراءات "الصحة" لمواجهة كورونا

شفاء 12 حالة.. آخر مستجدات المصابين بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

08:52 م

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

07:30 م

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

06:28 م

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status