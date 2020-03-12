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اخبار برشلونة اليوم الخميس| قرار مفاجئ بسبب كورونا.. رد رسمي على إيقاف الدوري.. سر تراجع مستوي ميسي

الخميس 12/مارس/2020 - 09:25 م
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بوابة الفجر
احمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 12 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي تأجيل الاتحاد الإسباني لكرة القدم بطولة الليجا لمدة جولتين بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 12 - 3 - 2020 :-

- قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا
اتخذ نادي برشلونة الإسباني قرارا مفاجئا عقب إعلان تعليق مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بسبب فيروس كورونا، وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن صباح اليوم الخميس إلغاء جميع النشاطات الرياضية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وأكد نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيتدرب صباح غدا الجمعة بشكل طبيعي ولكن خلف أبواب مغلقة.

- أول تعليق من برشلونة على إيقاف الدوري الإسباني
علق برشلونة الإسباني في بيان رسمي له عبر موقعه على شبكة الإنترنت على قرار رابطة الدوري الإسباني بإيقاف البطولة في الأسبوعين المقبلين على الأقل، وقال النادي في بيانه:"نظراً للمستجدات في هذا الصباح، بعد الحجر الذي أقيم للاعبي ريال مدريد وإحتمال وجود نتائج إيجابية محتملة لفحص فيروس كورونا للاعبين من أندية أخرى، يُعلن النادي تأييده لهذا القرار".

- الدوري الإسباني مهدد بكارثة 36
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل جميع المنافسات في إسبانيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب زيادة الاعداد المصابة بفيروس كورونا، وكان قد ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا داخل الفريق الأول لكرة السلة بنادي ريال مدريد، مما سيجعل فريق كرة القدم يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما، ولم تتم إلغاء بطولة الدوري الاسباني عبر التاريخ، إلا في حالة واحدة وهي الحرب الأهلية الإسبانية، وتم إلغاء الدوري حينها من 1936 الى 1939.

- الكشف عن طريقة تحديد بطل الدوري الإسباني حال إلغاء المسابقة بسبب "كورونا"
ذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية، فإنه بات من المتوقع تأجيل مباريات الليجا لمدة أسبوعين مثلما تم تأجيل دوري الدرجة الثانية ‘‘ب‘‘ والدرجات الأدنى غير الاحترافية، بسبب تفشي فيروس كورونا بقوة في البلاد، وأكدت الصحيفة أيضًا، أنه في حال توقف مسابقة الليجا وإلغائها هذا الموسم بسبب ‘‘قوة قاهرة أو ظروف استثنائية‘‘، فإن رابطة الليجا هي من تحدد البطل، بعد الحصول على الموافقة من الاتحاد الاسباني لكرة القدم، وفي حال لم يكن هناك اتفاق بين رابطة الليجا والاتحاد الإسباني، فإن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني هو من يقرر البطل.

- برشلونة يستعيد مدافعه بعد تعافيه من الإصابة
شارك الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة، في تدريبات الفريق صباح اليوم، استعدادا لمواجهة مايوركا يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني الممتاز، كما شارك في تدريبات برشلونة جميع اللاعبين بإستثناء المصابين وهم عثمان ديمبلي ولويس سواريز وسيرجي روبيرتو.

- السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى ميسي
أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني كتابًا مفتوحًا أمام خصومه ومنافسيه من الأندية الأخري، حيث يقضي خصوم اللاعب ساعات طويلة في دراسة تحركاته داخل المستطيل الأخضر، مما ساهم في الحد من خطورته داخل الملعب بشكل كبير وتراجع مستواه وابتعاده عن التهديف في بعض المباريات.

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