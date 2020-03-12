عاجل.. الجزائر تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، أنها "سجلت ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفع عدد الإصابات إلى 26 حالة"، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وسجلت وزارة الصحة، في وقت سابق من صباح اليوم، أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، يوم الأحد الماضي، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 حالة.





وبحسب موقع النهار الجزائري، وضعت السلطات الصحية الجزائرية، العشرات في الحجر الصحي بانتظار نتائج التحاليل.





وأكدت الصحة الجزائرية، أن التحقيق الوبائي متواصل لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين بالفيروس.





ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا في عشرات الدول، مسبّبا مئات الوفيات وآلاف الإصابات.



