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المقاصة يحسم الجدل حول مشاركة حارسه أمام الزمالك

الخميس 12/مارس/2020 - 09:22 م
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بوابة الفجر
عمر محمد
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حسم نادي مصر المقاصة الجدل حول مشاركة أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق في مباراة الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي المقاصة مع الزمالك الخميس المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن نادي المقاصة جاهزية أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق لمباراة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وتماثل أحمد عادل للشفاء من الإصابة بشد في عضلة السمانة، التي تعرض لها خلال أحد المباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخرًا، وهو ما تسبب في استبعاده من قائمة مباراة آسوان، التي كان مقررًا لها اليوم، قبل أن يتم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.


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