بسبب كورونا.. الجيش الأمريكي يسحب عدد من قواته المنتشرة بالشرق الأوسط





أعلن الجيش الأمريكي، مساء اليوم الخميس، أنه قرر سحب عدد من قواته المنتشرة بالشرق الأوسط، على خلفية انخفاض التهديد الإيراني بالانتقام لمقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في إيران.





هذا وقال مسؤولون أمريكيون: إن " الجيش الأمريكي بدأ سحب أعداد صغيرة من القوات المنتشرة في الشرق الأوسط، بعد أن خلص إلى أن التهديد بهجمات انتقامية من إيران، انخفض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد"، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.





ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن نحو 1000 جندي أمريكي قد غادروا المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين، وأنه من المتوقع أن يغادر حوالي 2000 جندي في الأسابيع القادمة.





وكانت إيران، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 9 آلاف حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 354 حالة.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أنه "تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 354، بينما تم تسجيل 958 إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 9000 حالة".





وقال جهانبور: إن "عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 2959 حالة"، مشيراً إلى أنه يوجد في إيران 30 مختبرا يتولى تحديد الإصابة بفيروس كورونا.



