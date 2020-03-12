حقيقة حصول المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شهادة الإيزو

قام الدكتور عصمت دوس المسئول الإقليمي بالشرق الأوسط صباح اليوم الخميس بالقيام بأعمال المراجعة لأنشطة وخدمات المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلا عن الهيئة المانحة لشهادة الاعتماد والجودة Centirior، حيث حصل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مارس ٢٠١٦ على شهادة الأيزو الخاصة برضا العملاء كأول مؤسسة مسيحية في مصر تحصل وقتها على هذه الشهادة الدولية الهامة.



ويقضي نظام منح الأيزو بإعادة تقييم المؤسسات التي تحصل على الشهادة سنويًّا بغية التأكد من التزامها بتطبيق سياسة الجودة وفقًا للمعايير المقررة من قبل الهيئة المانحة ومن هنا تمت أعمال المراجعة اليوم من قبل الهيئة المانحة بغية إعادة منح المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهادة ادارة نظام الجودة.



كان القس بولس حليم المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أكد لبوابة الفجر أن الكنائس مفتوحة للجميع فى ظل ظروف الجو السيئة وقال: كنائسنا مفتوحة للجميع وهي دائما في خدمة المجتمع والوطن لأن الخدمة تعبير عن المحبة التي أوصانا بها السيدالمسيح



تابع " حليم " فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: والمحبة ليست بالكلام بل بالعمل والحق لذلك الأهتمام بالجياع والعطاش والمرضي والمحتاجين بكل نوع هو تعبير المحبة التي أوصانا بها الكتاب المقدس وهي محبة تلقائية حتي النفس الأخير.



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.