كهربا يعلق على العاصفة التي ضربت مصر



وكتب محمود كهربا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" الحمد لله على سقف يحمي وباب مغلق وطعام يكفي ويفيض وصحة في البدن وامن وعافية".



ويغيب محمود كهربا عن مباريات الأهلي في الدوري الممتاز بسبب تعرضه للإيقاف بنهاية الموسم الجاري بسبب أحداث الشغب التي وقعت في مباراة السوبر أمام الزمالك.



وكان الأهلي تعادل مع نادي سموحة أمس الأربعاء في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز ليرفع رصيده للنقطة 49 في صدارة المسابقة.





حرص محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التعليق على حالة الطقس التي ضربت البلاد في الساعات الأخيرة.