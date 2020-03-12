آل جابر: المملكة تعمل بكل جهدها لتنفيذ اتفاق الرياض

أكد سفير خادم الحرمين في اليمن، السفير محمد آل جابر، أن قيادة وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي تحظى بالاحترام والتقدير في المملكة وعلى كافة المستويات.





وأضاف "آل جابر"، في تصريح له اليوم الخميس، أن المملكة وبكل مايمكن من جهود مع طرفي اتفاق الرياض لتنفيذه من أجل تحقيق ودعم الأمن والاستقرار والتنمية.



