تعرف على أبرز المناطق المتضررة من الطقس السيئ

في الفترة الراهنة ولمدة 72 ساعة تشهد القاهرة وأغلب المحافظات طقسًا سيئًا نتيجة حدوث منخفض جوي متعمق بقيم ضغط منخفضة للغاية أدى إلى سقوط غزير للأمطار الرعدية والمصحوبة بعواصف ترابية شدية على القاهرة وأغلب المناطق في محافظات الجمهورية، وكان هذا سببا في إغلاق الطرق وشلل حركة المرور بمناطق مختلفة.





- مناطق متضررة بالقاهرة بسبب الطقس السيء:

وشهدت مناطق كورنيش المعادي ووسط القاهرة وميدان التحرير، وشارع التسعين بالتجمع تراكم مياه الأمطار،ومنذ الصباح الباكر تواجد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع كما أكد على جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد في الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوؤ الطقس أولًا بأول.





وأوضح المحافظ على إنتشار الشفاطات في جميع أحياء العاصمة وخاصة عند منازل ومطالع الكباري والميادين الرئيسية حيث صرح أنه تم رفع حالة الإستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.





ووجه محافظ القاهرة جميع المسؤولين التنفيذيين باستمرار التواجد بالشوارع للتعامل الفوري مع الشكاوي التي ترد بأماكن تجمع المياه والقيام بإزالتها على الفور وإتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين.





وأكد المحافظ على ضرورة الإنتشار السريع للمعدات وفرق الطوارىء والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارىء وذلك بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.





وأشار المحافظ إلى أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بهدف ضمان الإستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوي بأماكن تجمع وتمركز المياه حيث يتم إستقبالها على أرقام (23907147 - 23912136) ، ورقم الخط الساخن 114 حيث تختص بغرفة العمليات بالمحافظة.





تطورات الأوضاع بالمحافظات بسبب الطقس السيء:

حيث قام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخميس، تطورات الأوضاع في المحافظات من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمقر الوزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث أوضح مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ما حدث في بعض المحافظات من إغلاق لعدد من الطرق والموانىء بسبب شدة الرياح المثيرة للأتربة، ومن بينها محافظة الوادي الجديدة، وأسيوط، وأسوان، والبحر الأحمر، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس.





وأكد مدير غرفة العمليات أنه قد شهدت بعض المحافظات انهيار عدد من المنازل وأعمدة الإنارة، وأبراج الضغط العالي والأشجار مما تسبب في إلحاق عدد من الإصابات ببعض المواطنين، بالإضافة إلى مصرع طالبة وعامل كهرباء، وتم بعدها على الفور تدخل الأجهزة التنفيذية والمحلية بالمعدات اللازمة ومنها اللوادر والأوناش لإزالة آثار تلك الحوادث، ونقل الأسر المتضررة إلى أماكن إيواء سبق تجهيزها، وصرف التعويضات والمساعدات لهم.





ومن جانبه أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات وعلى وجه الخصوص شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، لافتا إلى أنه قد تم إجراء دراسات مع المحافظين لمتابعة جهود التعامل مع موجة الطقس السيء وتراكمات المياه.





وأشار شعراوي إلى أن هناك عدد كبير من المحافظين يتواجدون في الشارع لمتابعة الوضع وجهود شفط تراكمات المياه خاصة في القاهرة الكبرى،مؤكدًا أنه تم الدفع بنحو أكثر من 3000 معدة مختلفة الأنواع لشفط تراكمات المياه بالمحافظات إلى جانب تواجد 5000 عامل بالمحليات لخدمة المواطنين بالمحافظات في الشوارع.





أماكن تضررت من الطقس السيء في المحافظات:

تضررت أماكن عديدة بالمحافظات من الطقس السيء الذي تشهده البلاد حيث انقطع التيار الكهربائي مساء الخميس عن مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية، وقد أوضح اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب أن انقطاع الكهرباء عن المدينة بسبب فصل التيار عن منطقة العين السخنة والسويس المغذية للمدينة وأشار إلى ان السبب سوء الأحوال الجوية.





وقد شهد أيضًا حي المنتزه أول شرق إسكندرية سقوط أجزاء خرسانية من عقار بنطاق الحي دون حدوث إصابات وارتفع بذلك العدد إلى عقارين تعرضوا لانهيارات بسبب الطقس السيء الذي يضرب الإسكندرية ومحافظات مصر.



