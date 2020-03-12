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ليس الأول.. فايلر يطلب من الخطيب الإطاحة بعنصر أساسي في الأهلي

الخميس 12/مارس/2020 - 09:04 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمر محمد
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فاجئ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بطلبين مهمين في الفترة القادمة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن السويسري فايلر طلب من الخطيب أثناء رحلة العودة من جنوب إفريقيا عقب انتهاء مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، أمرين مهمين في الفترة المقبلة.

وأشار مصدر إلى أن فايلر طلب من محمود الخطيب رئيس الأهلي، تغيير الجهاز الطبي للفريق، بسبب كثرة إصابات اللاعبين، وعدم العودة سريعًا.

وحمل فايلر الجهاز الطبي سبب تأخر عودة رمضان صبحي لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي ولم يدخل التدريبات الجماعية منذ ذلك الوقت.

وأضاف المصدر أن فايلر طلب من الخطيب أيضًا ضرورة تغيير أرضية ملعب التتش، مشيرًا إلي أن فايلر أبلغ الخطيب أن سوء أرضية التتش تتسبب في إصابة متكررة للاعبين.
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