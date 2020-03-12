مدرب دمنهور: لا ننظر لنتائج الآخرين ونلعب من أجل الفوز والصعود فقط





أكد كمال فريد المدير الفني لدمنهور، أنه لا يلتفت لنتائج الأخرين ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، وأنه يقود الفريق الدمنهوري خلال أي مباراة من أجل هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز في أي مواجهة وحاصد الثلاثة نقاط دون النظر إلى شئ آخر من أجل الأستمرار في صدارة المجموعة الثالثة.



وأشار فريد أنه ليس مشغولًا بنتائج الأندية الأخري المنافسة أيضا علي الصعود، بقدر إهتمامه بمواصلة الفريق الدمنهوري الأنتصارات والأستمرار بالمركز الأول بترتيب جدول المجموعة الثالثة بحري.



وأضاف فريد أنه سعيد للغاية بالروح العالية والأصرار من جانب لاعبي دمنهور والأداء بقوة خلال المباريات الماضية أعطي أمل وثقة كبيرة جدا لدي كل الجماهير البحراوية بتحقيق حلم العودة من جديد إلي الدوري الممتاز مرة أخرى وتكرار أنجاز موسم 2014.



وأخيرا ناشد كمال فريد كل الجماهير البحراوية والمحبين لنادي دمنهور بضرورة إستمرار تقديم المساندة والدعم المعنوي للفريق البحراوي خلال هذا التواجد حتي يعود إلى مكانته الطبيعية من جديد، أحد الأندية الجماهيرية صاحبة الشعبية الكبيرة.