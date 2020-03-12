سلوى خطاب: كان لازم أفضل أحمس نفسي طول الوقت

أوضحت الفنانة "سلوى خطاب" عن استنفذت كل طاقتها أثناء التصوير قائلة: عملت تلات مسلسلات أتقل من بعض كان اول مسلسل امبراطورية مين مع طارق، بعدها عملت جبل الحلال وسجن النسا.





وتابعت "خطاب" خلال إستضافتها مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم" قائلة: والتلاتة جم كدة والتلاتة متعبين ومعذبين جدا وقولي زي ما انتي عايزة فكان لازم تختبري نفسك هل انا هقدر اعمل كدة.



وأضافت "خطاب" قائلة: كان لازم افضل احمس نفسي طول الوقت عشان اقدر احقق حاجة وأنجح.





وفي سياق أخر قدمت "خطاب" قدمت العديد من الأعمال الفنية أشهرها عفاريت الأسفلت، الأراجوز، أحلام مسروقة، البنات والمجهول، دسوقي أفندي في المصيف، فستان فرح، العنكبوت، الخط الساخن، أولاد الغالي، أزمة نسب، مملكة إبليس.



وشاركت "خطاب" في عدة مسرحيات منها الدليل المفقود، فحص شامل، المهر، دقة زار، قعدة رجالة، لا يا زوجتي، قهوة أشرف، بيومي أفندي، أنا وأنا.