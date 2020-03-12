Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيثم شاكر ينتهي من نصف مشاهد "حب عمري" (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 09:00 م
Advertisements
هيثم شاكر في حب عمري
هيثم شاكر في حب عمري
كريم هاشم
Advertisements
انتهى الفنان هيثم شاكر من تصوير نصف مشاهد مسلسله الجديد "حب عمري المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

ويعكف طاقم العمل على تكثيف تصوير مشاهد العمل بديكور العمل الرئيسي بالقاهرة لسرعة الانتهاء من التصوير في الموعد المحدد، على أن ينتقل طاقم العمل إلى الإسكندرية لاستكمال التصوير الأسبوع القادم.

"حب عمري" ينتمي إلى الأعمال الدرامية الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة، وهو البطولة المطلقة الأولى لهيثم شاكر في الدراما التليفزيونية.

المسلسل الجديد من بطولة سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد، ومن إنتاج جولد ميديا مصطفى رجائي.
هيثم شاكر في حب عمري
هيثم شاكر في حب عمري
هيثم شاكر في حب عمري
هيثم شاكر في حب عمري
هيثم شاكر في حب عمري
هيثم شاكر في حب عمري
هيثم شاكر في حب عمري
هيثم شاكر في حب عمري
هيثم شاكر في حب عمري
هيثم شاكر في حب عمري
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ أقل من ساعتين

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

سر رفض فيريرا استلام مستحقاته من الزمالك

منذ ساعتين

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

زلزال توديع ليفربول لدوري أبطال أووربا.. لم تكن مجرد مباراة أيها الإنجليز!

منذ أقل من ساعة

كريستيانو رونالدو يدخل الحجر الصحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

07:30 م

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

06:28 م

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

07:45 م

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status