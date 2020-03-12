تأجيل مباريات القسم الثاني لمدة أسبوع



قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة 18 التي كان مقررا اقامتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين لمدة أسبوع بعد أن حالت الظروف الجوية الحالية دون تجهيز الفرق المشاركة بالشكل الكافي.



ومن المقرر أن تقام المباريات المؤجلة على الترتيب أيام 22 و 23 و 24 مارس الجاري وهو الأسبوع الذي كان مقررا فيه منح جميع الفرق راحة من المباريات.