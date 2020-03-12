Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل مباريات القسم الثاني لمدة أسبوع

الخميس 12/مارس/2020 - 09:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
Advertisements

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة 18 التي كان مقررا اقامتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين لمدة أسبوع بعد أن حالت الظروف الجوية الحالية دون تجهيز الفرق المشاركة بالشكل الكافي.

ومن المقرر أن تقام المباريات المؤجلة على الترتيب أيام 22 و 23 و 24 مارس الجاري وهو الأسبوع الذي كان مقررا فيه منح جميع الفرق راحة من المباريات.
Advertisements

أخبار تهمك

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ أقل من ساعتين

زلزال توديع ليفربول لدوري أبطال أووربا.. لم تكن مجرد مباراة أيها الإنجليز!

منذ أقل من ساعة

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خاص.. الأهلي يدرس التقدم بطلب لاتحاد الكرة لتأجيل مواجهة إنبي

منذ نصف ساعة

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

سر رفض فيريرا استلام مستحقاته من الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

07:30 م

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

06:28 م

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

07:45 م

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status