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حفل افتتاح رائع للبطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي والأيروبيك بشرم الشيخ

الخميس 12/مارس/2020 - 09:00 م
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بوابة الفجر
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افتتحت مساء اليوم الخميس فاعليات بطولة إفريقيا الخامسة عشر للجمباز الايقاعي والأيروبيك التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 حتي 17 مارس الجاري فى الصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 110 لاعب ولاعبة من 12 دولة هي مصر البلد المضيف وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو وأنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين .


بداء حفل الافتتاح بطابور عرض للدول المشاركة وبحضور  الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمببة وأعضاء الاتحاد ووفود الدول المشاركة. 


كما شهد حفل الافتتاح أيضا حضور عدد كبير من الجماهير التي تفاعلت مع العروض الفنية للاعبات حيث نال منتخب مصر النصيب الأكبر من التشجيع. 


وتقام البطولة على مرحلتين الأولي الخاصة بالجمباز الايقاعي من 10 حتي 14 مارس والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك الفريق الجماعي الفائز باللقب فى الأولمبياد.


ويسعي المنتخب القومي للجمباز الايقاعي انسات تحت قيادة الخبيرة الدولية الروسية نتاليا ديميتروفا المدير الفني لحجز تذكرة التأهل.


والمرحلة الثانية منافسات البطولة الخاصة بجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 13 حتي 17 مارس.


ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمببة أن البطولة هي الأكثر مشاركة من اللاعبين والدول على مستوي البطولات الإفريقية


وحرص الاتحاد على إقامة البطولة فى شرم الشيخ للمرة الأولى ضمن خطة الأتحاد لنشر اللعبة فى جميع المحافظات  وتنشيط السياحة المصرية .

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