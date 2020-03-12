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سفارة المملكة بالجزائر تطالب المواطنين بسرعة التواصل لترتيب عودتهم

الخميس 12/مارس/2020 - 08:40 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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طالبت السفارة السعودية بالجزائر، اليوم الخميس، من جميع المواطنين الموجودين في الجزائر الذين يواجهون صعوبة في الحجوزات مع شركات الطيران من أجل العودة إلى أرض الوطن إلى التواصل مع السفارة في الجزائر العاصمة وذلك لترتيب عودتهم بأقرب وقت.

وقالت السفارة، في بيان لها، إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة مواطنيها.

علن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودي، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 45 حالة مؤكدة  بفيروس كورونا حتى الآن بالمملكة (17 من الذكور - 28 من الإناث).

وأوضح "العالي"، أن 7 حالات ارتبطت بالقدوم من إيران و5 حالات من العراق و3 مروا بإيران والعراق و24 من مصر و1 من الفلبين مروراً بإيطاليا، وهي الحالة الوحيدة الحرجة، و5 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية، مبيناً أن الحالات منومة وفق التالي (17 حالة في القطيف، 4 حالات في الدمام، و22 حالة في مكة وحالة واحدة في كل من الرياض وجدة)، كما بلغ إجمالي الموجودين في الحجر الصحي والعزل المنزلي (2500) حالة، وبلغ إجمالي الفحوصات (4300) فحص وإجمالي من فُحصوا في المنافذ (570) ألف شخص، لافتاً الانتباه إلى أن مركز صحة (937) تلقى 106 آلاف اتصال عن فايروس كورونا الجديد.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 126 ألف حالة، رُصدت في 121 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت وشُفيت 68 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 4600 حالة.
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