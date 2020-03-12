مصرع طبيب صعقًا بالكهرباء بجوار منزله في الشرقية

توفي طبيب بيطري اليوم إثر إصابته بصعق كهربائي بعد ملامسته عامود إنارة بجوار منزله بقرية العصايد التابعة لمركز ديرب نجم.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقي، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا بوفاة "إبراهيم ي أ " 30 عاما طبيب بيطري إثر إصابته بصعق كهربائي بعد ملامسته عامود إنارة بجوار منزله.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.