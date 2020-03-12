Advertisements
Advertisements
Advertisements

لبنان.. تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 08:38 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت مستشفى رفيق الحريري الحكومي في لبنان، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 75 حالة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة اليوم.

ولفتت المستشفى اللبنانية إلى أن العدد الإجمالي للحالات، التي تم استقبالها في الطوارىء المخصّص لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 158 حالة، احتاجت 17 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي، موضحة أن "العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 206، النتائج السلبية 199، النتائج الإيجابية 7".

وتابعت: "غادر المستشفى 19 شخصًا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي عقب أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، ويوجد حتى اللحظة 14 حالة في منطقة الحجر الصحي، العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 38 حالة".

كما أكدت على أن وضع المصابين بكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

نجم الأهلي يوافق على الرحيل بعد صدام فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

سقوط أبراج كهرباء وغلق طرق.. نتائج أولية لإعصار التنين في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

سر رفض فيريرا استلام مستحقاته من الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الأرصاد تكشف حقيقة سقوط "سيول مخيفة وعواصف خطيرة" خلال 120 دقيقة من الآن

منذ حوالي 5 ساعات

زلزال توديع ليفربول لدوري أبطال أووربا.. لم تكن مجرد مباراة أيها الإنجليز!

منذ أقل من ساعة

ضربة جديدة للأهلي في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يدرس التقدم بطلب لاتحاد الكرة لتأجيل مواجهة إنبي

منذ نصف ساعة

قرار مفاجئ من برشلونة عقب تعليق الدوري الإسباني بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

لبنان.. المستشفى الحكومي تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

لبنان.. إغلاق المدارس من 29 فبراير إلى 8 مارس بسبب "كورونا"

خطوة بخطوة.. كيف تعاملت "الصحة" مع المصاب بكورونا؟

لبنان: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15

تسلسل زمني.. حكاية 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين: ستبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد قليل

07:30 م

وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة وجود مصابين بالكورونا بمدرسة الزمالك

06:28 م

تعليق ناري من فان دايك على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

07:45 م

"السكة الحديد" تعلن الأسباب الأولية لتصادم قطاري إمبابة

06:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status